Offenbach am Main

DWD warnt vor extremen Gewittern

15.07.2018, 17:00 Uhr | dpa

Blitze, Hagel, Starkregen - der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntagnachmittag vor extremen Gewittern in den Regierungsbezirken Karlsruhe und Stuttgart gewarnt. Warnstufe 4 von 4 riefen die Meteorologen aus: "Das ist sehr selten", sagte ein Wetterexperte des DWD in Stuttgart. Diese Warnstufe beschreibt Unwetter, durch die lebensbedrohliche Situationen und große Schäden entstehen können. Diese Zellen können sich sehr schnell entwickeln. Nach Angaben des Meteorologen sind 60 Liter Regenwasser pro Quadratmeter örtlich möglich. Hagelkörner könnten bis zu drei Zentimeter groß werden. Die Warnung galt zunächst bis 18.00 Uhr.