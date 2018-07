Coburg

200 000 Besucher beim Coburger Samba-Festival

15.07.2018, 17:02 Uhr | dpa

Brasilianische Lebensfreude in Oberfranken: Mehr als 200 000 Menschen haben am Wochenende das Samba-Festival in Coburg besucht, wie die Veranstalter mitteilten. Das Fest endete am Sonntag nach einem Festumzug mit über 3000 Tänzern durch die Altstadt. Gastauftritte hatten unter anderem die brasilianische Sängerin Margareth Menezes und bekannte Samba-Tänzer aus Rio de Janeiro. Veranstalter Rolf Beyersdorf wurde zum Abschluss poetisch: "Wenn Rhythmus und Liebe drei Tage das Leben bestimmen, ist Samba in Coburg."