Berg

Vermisster Taucher tot aus Starnberger See geborgen

15.07.2018, 17:15 Uhr | dpa

Ein seit Freitag vermisster Taucher aus München ist am Sonntagmorgen tot aus dem Starnberger See geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 57-jährige Sporttaucher am Freitag zusammen mit einem Partner in Berg (Landkreis Starnberg) getaucht. Laut Polizei hatte der Mann seinem Tauchpartner per Handzeichen Probleme signalisiert und war kurz danach verschwunden. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen waren zunächst erfolglos geblieben. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nicht vor.