Gießen

Wohnmobil fängt Feuer: Bundesstraße gesperrt

15.07.2018, 17:17 Uhr | dpa

Auf der Bundesstraße 49 zwischen Gießen und Wetzlar ist am Sonntagmittag ein Wohnmobil in Brand geraten. Ursache sei vermutlich ein Motorschaden gewesen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Da Öl ausgetreten war, musste die Straße nach den Löscharbeiten gesperrt und gereinigt werden. Die Vollsperrung der Spur Richtung Wetzlar hielt bis zum Abend an. Die Polizei empfahl, die Stelle zu umfahren.