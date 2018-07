Malchow

Hirsch fliegt durch Frontscheibe in Linienbus

15.07.2018, 17:42 Uhr | dpa

Ein Hirsch ist am Sonntag zwischen Alt Schwerin und Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit einem Linienbus zusammengestoßen und dabei durch die Frontscheibe ins Innere geschleudert worden. Der 38-jährige Busfahrer hatte noch zu bremsen versucht, konnte die Kollision mit dem Tier aber nicht verhindern, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. "Das Rotwild flog durch die Frontscheibe und kam im Eingangsbereich zum Liegen." Durch die starke Bremsung sei eine 68-jährige Frau in dem Bus leicht verletzt worden. Den Sachschaden gab die Polizei mit rund 5000 Euro an. Der Hirsch überlebte den Unfall nicht.