Weimar

Veranstalter sprechen von bisher besten Bach Biennale

15.07.2018, 17:50 Uhr | dpa

Kurz vor dem Abschlusskonzert der zehnten Bach Biennale in Weimar haben die Veranstalter eine positive Bilanz gezogen. "So gut ausgelastet waren wir noch nie", sagte eine Sprecherin am Sonntagnachmittag. Fast alle Konzerte und Veranstaltungen seien ausverkauft gewesen. Allein von Freitag bis Sonntag seien 2000 Gäste gezählt worden - ein Erfolg für ein so spezielles Festival, hieß es.

Das dem Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) gewidmete Festival hatte bereits am Dienstag begonnen. Es sollte am späten Sonntagnachmittag mit einem Konzert zu Ende gehen.

Immer wieder werden für die Konzerte authentische Bach-Orte gesucht. Weimar war für den in Eisenach geborenen Komponisten zweimal wichtige Lebensstationen: 1703 sowie von 1708 bis 1717. Als Hoforganist schrieb er dort wichtige Werke. In dieser Zeit wurden unter anderem die Söhne Wilhelm Friedemann und Carl Philipp Emanuel geboren.

Besonders das Festkonzert am Samstagabend mit allen rund 50 Musikern der Biennale sei gut besucht gewesen, sagte die Sprecherin. Gegründet wurde die Bach Biennale 2008 unter Schirmherrschaft des 2016 gestorbenen Dirigenten Nikolaus Harnoncourt.