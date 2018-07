Lienen

38-Jähriger verletzt 23-Jährigen bei Streit mit einem Messer

15.07.2018, 19:14 Uhr | dpa

Ein 38-Jähriger soll in Lienen (Kreis Steinfurt) einen 23-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Die beiden Männer seien am frühen Sonntagmorgen nach einem gemeinsam verbrachten Abend in Streit geraten, berichtete die Polizei Steinfurt. Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht. Der 38-jährige Tatverdächtige, der derzeit wohl über keinen festen Wohnsitz verfüge, sei wegen gefährlicher Körperverletzung vorläufig festgenommen worden, hieß es.