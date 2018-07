Schwanau

Mann stirbt beim Baden im Baggersee

15.07.2018, 19:56 Uhr | dpa

Ein 45 Jahre alter Mann ist beim Baden in einem Baggersee bei Ottenheim in der Nähe von Offenburg ums Leben gekommen. Der Mann sei am späten Samstagabend mit drei Bekannten ins Wasser gegangen, teilte die Polizei mit. Etwa zehn Meter vom Ufer entfernt sei er untergegangen. Seine Begleiter hätten vergeblich versucht, ihn zu retten. Rettungskräfte fanden den leblosen Körper in rund sieben Metern Tiefe. Der Mann habe nur noch tot aus dem See geborgen werden können. Ein Fremdverschulden als Ursache schloss die Polizei aus. Die genaue Todesursache stand am Sonntagabend noch nicht fest.