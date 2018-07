Berlin

Gutachten: Wie baufällig sind die Hochschulen?

16.07.2018, 01:47 Uhr | dpa

Auf der Grundlage eines Gutachtens will Berlin den Sanierungsstau bei den elf staatlichen Hochschulen angehen. Die Autoren stellen ihre Bilanz zum Zustand der Gebäude am heutigen Tag vor, wie die Senatskanzlei sowie die Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen ankündigten. Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (SPD) und mehrere Hochschulpräsidenten wollen zudem einen Sechs-Punkte-Plan vorstellen, mit dem die Arbeiten in Angriff genommen werden sollen. Anfang des Jahres war durchgesickert, dass die Gutachter einen Sanierungsbedarf von 3,2 Milliarden Euro errechnet haben - deutlich mehr als erwartet.