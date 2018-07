Buxtehude

Brand einer Werkstatt in Buxtehude: Hoher Schaden

16.07.2018, 08:41 Uhr | dpa

Ein Feuer in einer Werkstatt in Buxtehude (Landkreis Stade) hat einen Schaden von etwa 500 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurden das Gebäude und zwei Autos durch den Brand in der Nacht zum Montag beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst noch unklar.