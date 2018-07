Waxweiler

Motorradfahrer nach Unfall in der Eifel in Lebensgefahr

16.07.2018, 08:47 Uhr | dpa

Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Waxweiler in der Eifel lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Sonntag mit einer Gruppe von Bikern unterwegs, als er in einer Kurve stürzte und in die Böschung rutschte. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in die Klinik.