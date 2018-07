Bad Salzuflen

Autofahrerin stirbt bei Kollision mit Linienbus

16.07.2018, 11:05 Uhr | dpa

Blaulicht und Laufschrift "Unfall" am Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Holger Hollemann/Archiv (Quelle: dpa)

Beim Zusammenstoß mit einem Linienbus im lippischen Bad Salzuflen ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Die 28-Jährige war nach Polizeiangaben am Montagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Bus kollidiert. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 55 Jahre alte Busfahrer verletzte sich leicht. Fahrgäste waren zum Unfallzeitpunkt keine an Bord.