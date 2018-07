Beeskow

Salmonellen in Altenheim: Nachweis bei weiterer Bewohnerin

16.07.2018, 12:24 Uhr | dpa

In einem Labor der LUA in Dresden (Sachsen) werden Salmonellen in einer Petrischale gezeigt. Foto: Arno Burgi/Archiv (Quelle: dpa)

Die Zahl der Salmonellen-Nachweise in einem Altenheim in Ostbrandenburg hat sich von acht auf neun erhöht. Ein Schnelltest ergab den Nachweis bei einer weiteren Bewohnerin, bei der aber keine Erkrankung ausgebrochen war, wie der Amtsleiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Oder-Spree, Rutker Stellke, am Montag auf Anfrage sagte. Sie trug demnach nur den Keim in sich. Nach dem Ausbruch der Magen-Darm-Erkrankungen in dem Alten- und Pflegeheim in Storkow (Oder-Spree) hatten vorsorglich alle Heimbewohner und alle Mitarbeiter Stuhlproben abgegeben. Darunter war auch die Bewohnerin mit dem jetzigen Nachweis. Unter den acht erkrankten Bewohnern waren zwei Patienten, die zwischenzeitlich an Begleiterkrankungen starben.