Dessau-Roßlau

Hochschule Anhalt bildet Gebäudemanager aus

16.07.2018, 12:37 Uhr | dpa

Die Hochschule Anhalt bildet in einem neuen Studiengang in Dessau-Roßlau künftig Manager von Gebäuden und Baukomplexen aus. Absolventen des Bachelor-Studiengangs "Immobilien- und Baumanagement" sollen später vor allem bei Baukonzernen oder Gebäudeentwicklern einen Job finden, wie die Hochschule am Montag mitteilte. Im Zentrum des Studiums stehe alles von der Planung bis zur Inbetriebnahme eines neuen Bauwerks. Neben Projektentwicklung und Projektmanagement umfasst der Lehrplan den Angaben zufolge auch die Themen Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung. Die ersten Studenten sollen zum Wintersemester am Dessauer Standort der Hochschule Anhalt starten.