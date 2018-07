Kaiserslautern

Polizei Westpfalz startet Internetprojekt

16.07.2018, 12:43 Uhr | dpa

Die Polizei in der Westpfalz macht mit einem landesweit einmaligen Pilotprojekt ihre Arbeit transparenter und schickt ab sofort zwei Kollegen auch im Internet auf Streife. Auf der Plattform Instagram berichten Isabel Peligri (@isabel_polizeikl) und Felix Brandt (@felix_polizeikl) künftig als "Insta-Cops" mit Bildern und Erlebnisberichten über ihre Einsätze. Das teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Montag in Kaiserslautern mit.

"Wir wollen mit dem Projekt zeigen, dass die Polizei kein abstraktes und anonymes Gebilde ist, sondern Menschen zum Anfassen, die Sicherheitsarbeit machen", sagte Polizeikommissar Brandt. Die Beamten treten persönlich mit eigenem Namen auf und wollen dabei auch einen Dialog mit anderen Nutzern aufnehmen. Die Initiative Internet Community Policing hat Vorbilder etwa in der Schweiz und Finnland.

"Die meisten jungen Leute sind mittlerweile in sozialen Medien unterwegs und kommunizieren überwiegend über diese Netzwerke miteinander", sagte Peligri. "Aus diesem Grund muss auch die Polizei einen Schritt auf die Bürger zugehen, um mit diesen zu kommunizieren, wenn sie sich überwiegend in diesen Netzwerken aufhalten", betonte die Polizeikommissarin.