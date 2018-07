Prerow

Polizei durchsucht Ferienwohnung: FKK-Badegäste gefilmt?

16.07.2018, 12:54 Uhr | dpa

In Prerow auf dem Darß ist am Sonntag ein 53-jähriger Tourist dabei erwischt worden, wie er mutmaßlich Aufnahmen von nackt badenden Strandgästen geschossen hat. Der Mann aus Hessen sei zunächst dadurch aufgefallen, dass er sich zu unbekleideten Frauen drehte und auch seine persönlichen Gegenstände in deren Richtung wandte, teilte die Polizei am Montag mit. Als er von Badegästen auf sein Verhalten angesprochen worden sei, habe er versucht zu fliehen. Er konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Bei seinen Sachen fanden die Beamten den Angaben zufolge Kameratechnik. Auch in der Ferienwohnung des Mannes, die darauf durchsucht wurde, konnte Technik und Speichermedien gefunden werden, die sichergestellt wurden. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen ermittelt, hieß es. Dazu müssten nun alle Speichermedien ausgewertet werden.