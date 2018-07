Altdorf bei Nürnberg

50-Jähriger stirbt bei Unfall an Stau-Ende

16.07.2018, 14:30 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Ein 50 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall an einem Stau-Ende auf der Autobahn 3 nahe Nürnberg gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Wagen am Montag aus noch ungeklärter Ursache auf einen haltenden Sattelzug auf. Der Fahrer des Kastenwagens erlitt dabei tödliche Verletzungen. Wegen der Bergungsarbeiten kam es zu Staus im morgendlichen Berufsverkehr und es entstand ein hoher Schaden an dem Laster und dem Kleintransporter.