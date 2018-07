München

Linde verkauft Amerika-Geschäfte an Messer und CVC

16.07.2018, 14:45 Uhr | dpa

Der Industriegasekonzern Linde verkauft einen Großteil seines Gasegeschäfts in den USA und Südamerika und geht damit bei der Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair auf die Zielgerade. Mit dem deutschen Industriegasehersteller Messer und dem Finanzinvestor CVC habe Linde am Montag den Kauf der meisten Linde-Gasegeschäfte in Nordamerika und des Linde-Geschäfts in Brasilien, Kanada und Kolumbien vereinbart, teilte das Unternehmen in München mit. Der Kaufpreis betrage 2,8 Milliarden Euro.

Die Geschäftsbereiche erwirtschafteten im vergangenen Jahr 1,4 Milliarden Euro Umsatz und 305 Millionen Euro Betriebsgewinn (Ebitda). Der Verkauf sei für die Genehmigung der Fusion durch die Kartellbehörden erforderlich, erklärte Linde. Vollzogen werde er, wenn die Fusion zustande kommt. Die Genehmigung der EU-Kommission und der US-Kartellwächter steht noch aus. Bis 24. Oktober muss die Fusion unter Dach und Fach sein, dann läuft die vom Wertpapiergesetz vorgegebene Frist aus.

Anfang Juli hatte Praxair einen Großteil seiner europäischen Geschäfte für 5 Milliarden Euro an den japanischen Rivalen Taiyo Nippon Sanso verkauft, der bisher noch nicht in Europa aktiv ist.

Der Münchner Traditionskonzern und Praxair wollen sich zum größten Industriegasehersteller der Welt zusammenschließen. Mit 80 000 Mitarbeitern und 28 Milliarden Euro Jahresumsatz würden sie ein Viertel des Weltmarkts beherrschen. Die Aktionäre haben bereits zugestimmt.