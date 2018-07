Hamburg

Raub in Bergedorf: Polizei sucht Zeugen

16.07.2018, 14:47 Uhr | dpa

Nach einem brutalen Raub auf einen Mann in Hamburg-Bergedorf sucht die Polizei Zeugen. Der 47-Jährige sei am Samstagabend auf einer Grünfläche von drei Männern nach Zigaretten und Geld gefragt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Als der Mann sagte, er habe kein Geld, schlugen die Täter auf dessen Kopf ein. Sie stahlen dem 47-Jährigen ein Handy, eine Tasche und Bargeld, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Passanten entdeckten den Schwerverletzten und riefen einen Krankenwagen. Lebensgefahr bestehe nicht.