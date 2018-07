Magdeburg

40-Jähriger auf Gleisen unterwegs: Züge mit Verspätung

16.07.2018, 14:51 Uhr | dpa

Durch einen gefährlichen Spaziergang auf den Gleisen in Magdeburg hat ein Mann für Verspätungen bei mehreren Zügen gesorgt. Der Lokführer einer Regionalbahn habe zwischen den Bahnhöfen Neustadt und Herrenkrug wegen des 40-Jährigen bis zum Stillstand abbremsen müssen, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die Strecke wurde am Sonntagnachmittag vorsorglich für rund eine Stunde gesperrt. Bei acht Zügen kam es den Angaben zufolge zu einer Verspätung von zusammen 82 Minuten. Eine Polizeistreife stellte den Mann wenig später. Gründe für sein Verhalten nannte er nicht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.