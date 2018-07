Weimar

"Tiefe Oberflächen": Künstler Wumian stellt in Weimar aus

16.07.2018, 14:52 Uhr | dpa

Unter dem Titel "Tiefe Oberflächen" wird der chinesische Künstler Zhao Wumian im August gleich an drei Ausstellungsorten in Weimar zu sehen sein. Die zusammen 65 Arbeiten werden vom 3. August an im Hauptgebäude der Bauhaus-Universität, der Universitätsbibliothek und der Galerie Profil gezeigt, wie die Hochschule am Montag mitteilte. Der Künstler werde zur Eröffnung erwartet.

Seit seinem sechsten Lebensjahr beschäftige sich der Literaturwissenschaftler und Stadtplaner mit traditioneller chinesischer Tuschemalerei und Kalligraphie. Seit zehn Jahren experimentiere er mit innovativen Maltechniken. Außerdem engagiere er sich für den Umbau und eine neue Nutzung ehemaliger Industrieanlagen, wie im ostchinesischen Jinan.

Seine Beschäftigung mit alten Industriestandorten schlage eine inhaltliche Brücke nach Weimar, hieß es. Architekturstudenten aus Weimar entwarfen im Sommersemester 2018 Konzepte für Wohnen, Arbeiten und Freizeit an zwei gegensätzlichen Industriestandorten der Moderne: dem ehemaligen Stahlwerk in Jinan und dem Steinbruch in Weimar-Ehringsdorf. Die Potenziale dieser Orte hielten sie bei Exkursionen fotografisch fest.