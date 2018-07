Hamburg

St. Pauli-Profi Möller Daehli erleidet Oberschenkelblessur

16.07.2018, 16:18 Uhr | dpa

Fußball-Profi Mats Möller Daehli muss im Österreich-Trainingslager des FC St. Pauli in Maria Alm derzeit kürzertreten. Wie der norddeutsche Zweitligist am Montag mitteilte, hat sich der norwegische Nationalspieler im Testspiel am Samstag gegen den FC Liefering (3:0) einen Bluterguss im Oberschenkel zugezogen. Der 23-Jährige trainierte deshalb zum Wochenstart unter Anleitung von Athletik-Coach Christoph Hainc individuell.