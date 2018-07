Dummerstorf

70 Jahre alte Frau aus Dresden stirbt in der Ostsee

16.07.2018, 16:29 Uhr | dpa

Eine Frau aus Dresden ist am Strand von Rostock- Warnemünde tot aus der Ostsee geborgen worden. Versuche, die 70-Jährige wiederzubeleben, blieben am Sonntag erfolglos, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen ertrank die Urlauberin aber nicht, sondern erlitt im Wasser vermutlich einen Herzinfarkt. Am gleichen Tag gelang es Rettungskräften, eine Seniorin in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) an einem unbewachten Strandabschnitt zu reanimieren. Andere Badegäste hatten gesehen, wie die Frau im Wasser trieb und die Retter alarmiert, gab die Deutsche Lebens-Rettungs- Gesellschaft bekannt.