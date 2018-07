Bad Ems

Industrie in Rheinland-Pfalz mit kräftigem Umsatzplus

16.07.2018

Die Industrieunternehmen in Rheinland-Pfalz haben in den ersten fünf Monaten um 6,7 Prozent höhere Umsätze erzielt als ein Jahr zuvor. Dabei entfielen 57,8 Prozent der Erlöse von insgesamt 41,7 Milliarden Euro auf Geschäfte im Ausland, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Die höchsten Steigerungsraten verbuchte die Pharmaindustrie mit 77,1 Prozent. Danach folgten Maschinenbau (8,9 Prozent) und Papier- und Pappeindustrie (7,3 Prozent). Rückläufig waren nur die Umsätze von Nahrungs- und Futtermittelherstellern (minus 5,3 Prozent). Die Industriebetriebe beschäftigten im Durchschnitt der Monate von Januar bis Mai 258 400 Menschen. Das waren 2,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.