Erfurt

Landesforstanstalt: Gefahr von Wildunfällen steigt

16.07.2018, 17:44 Uhr | dpa

In den kommenden Wochen steigt nach Angaben der Landesforstanstalt das Risiko von Wildunfällen auf Thüringens Straßen. Grund sei die Paarungszeit bei Rehen, die von Ende Juli bis Mitte August gehe, teilte Thüringenforst am Montag in Erfurt mit. Die liebestollen Rehböcke, die hinter Ricken her sein, würden kaum auf den Straßenverkehr Rücksicht nehmen. Besondere Aufmerksamkeit sollten Autofahrer an Streckenabschnitten durch Wälder und entlang von Feldern walten lassen sowie dort, wo vor Wildwechsel gewarnt werde. Wo ein Reh auftauche, sollte mit weiteren Tieren gerechnet werden.

Bei einem Unfall mit Wild sollte die Polizei oder der Jagdpächter gerufen werden, rät die Landesforstanstalt. Es gehe nicht nur um die Schadensregulierung sondern auch darum, dass verletzte Tiere erlöst werden.

Nach den zuletzt vorliegenden Jahren gibt es jährlich in Thüringen etwa 5800 Unfälle mit Wildtieren. Darin einbezogen sind auch Unfälle mit Wildschweinen oder Rotwild.