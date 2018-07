Hagen am Teutoburger Wald

Mann niedergestochen: Ermittlungen gegen Bekannten

16.07.2018, 17:54 Uhr | dpa

Ein Mann soll einen Bekannten in Hagen am Teutoburger Wald mit einem Messer niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Zu der Messerattacke sei es bereits am vergangenen Donnerstag gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Das 47 Jahre alte Opfer sei nach dem Vorfall vor seinem Haus inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter floh. Er ist nach Polizeiangaben namentlich bekannt. Dazu, ob er inzwischen gefasst wurde oder ob nach ihm gefahndet wird, wollte sich eine Polizeisprecherin nicht äußern. Weitere Angaben zu dem Fall wollten die Beamten "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht machen.