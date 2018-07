Hannover

Otte-Kinast will Zahl der Öko-Betriebe bis 2025 verdoppeln

16.07.2018, 17:57 Uhr | dpa

In Niedersachsen soll es nach den Plänen von Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) bis zum Jahr 2025 doppelt so viele Ökolandbau-Betriebe geben wie derzeit. "Ich setze mich dafür ein, dass Niedersachsen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ Agrarland Nummer 1 ist", sagte Otte-Kinast am Montag in Hannover nach einer Sitzung des Fachbeirats zur Förderung des ökologischen Landbaus.

Nach Auskunft des Landwirtschaftsministeriums gab es Ende des vergangenen Jahres 1793 Bio-Höfe, das entspricht einem Anteil von 4,9 Prozent. Insgesamt bewirtschaften sie rund 100 000 Hektar. Um die Zahl der Öko-Betriebe noch weiter zu steigern, unterstützt Otte-Kinast die Ziele des 2016 veröffentlichten "Aktionsplan Ökolandbau Niedersachsen". Vorgesehen sind darin die Einrichtung von Modellregionen und Pilotprojekte zur Steigerung des Ertragspotenzials.

Als ein Beispiel für Erfolg von Öko-Bauern nannte die Agrarministerin die Bio-Legehennenhaltung. Rund 300 Bio-Legehennen-Betriebe haben ihren Sitz in Niedersachsen, das entspricht 40 Prozent der Betriebe bundesweit. "Eine weitere Erfolgsgeschichte erleben wir bei den Öko-Äpfeln: Inzwischen werden etwa 40 Prozent der gesamten deutschen Bio-Äpfel in Norddeutschland geerntet", sagte die Ministerin.