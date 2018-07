Bramsche

Tödlicher Unfall bei Bramsche: Auto mit Baum kollidiert

16.07.2018, 17:59 Uhr | dpa

Eine 53-jährige Autofahrerin aus Osnabrück ist am Montagmorgen in der Gemeinde Bramsche tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war sie mit ihrem Fahrzeug auf dem Neuenkirchener Damm in Richtung Neuenkirchen unterwegs, als sie auf Höhe der sogenannten Schlammteiche nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Ein Traktorfahrer entdeckte das Wrack und alarmierte die Polizei. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache war zunächst unklar.