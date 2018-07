Kassel

Brand und Auffahrunfall sorgen für Staus auf Autobahn 44

16.07.2018, 17:59 Uhr | dpa

Zuerst brennt ein Fahrzeug, dann fahren am Stauende Autos aufeinander: Auf der nordhessischen Autobahn 44 in Richtung Dortmund ist es am Montag zu erheblichen Beeinträchtigungen gekommen. Am frühen Nachmittag hatte ein Auto nach einem technischen Defekt Feuer gefangen, wie die Polizei in Kassel berichtete. Die angrenzende Böschung geriet auf einer Fläche von rund 100 Quadratmeter ebenfalls in Brand. Wegen der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde dann die Autobahn zwischen Zierenberg und Breuna voll gesperrt. Kurz nachdem an der Unfallstelle der Verkehr freigegeben wurde, kam es am Stauende zu einem Auffahrunfall. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Die A 44 musste erneut gesperrt werden.