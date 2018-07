Osnabrück

Bundesstiftung Umwelt zieht Bilanz: Schwerpunkt Phosphor

17.07.2018, 01:38 Uhr | dpa

NP-Dünger (Stickstoff-Phosphor-Dünger) hält ein Mitarbeiter eines Agrarhändlers in den Händen. Foto: Bernd Wüstneck/Archiv (Quelle: dpa)

Alle Welt redet derzeit über die Belastung von Boden und Grundwasser mit Nitrat durch die Landwirtschaft. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) will die Aufmerksamkeit auf einen weiteren Düngerbestandteil lenken: auf Phosphor. Denn auch dabei gibt es noch viele Probleme, die vom Abbau bis zur Belastung von Gewässern reichen. In ihrer Jahrespressekonferenz will die Stiftung heute darauf eingehen und Projekte zum Thema Nachhaltigkeit bei Phosphor vorstellen, aber auch andere Vorhaben. Ebenso ist die gegenwärtige Finanzsituation der Bundesstiftung ein Thema.