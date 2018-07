Frankfurt am Main

Tödliche Messerattacke im Asylbewerberheim: Prozessbeginn

17.07.2018, 02:51 Uhr | dpa

Eine tödliche Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Asylunterkunft beschäftigt von heute an das Landgericht Frankfurt. Angeklagt ist ein 27 Jahre alter, abgelehnter Asylbewerber aus Syrien. Er war der Staatsanwaltschaft zufolge Anfang Januar in der Küche der Einrichtung in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) mit einem Mann aus Afghanistan in Streit geraten. Mit einem Messer soll er 3 Mal in die Herzgegend sowie weitere 16 Mal auf den Oberkörper des Opfers eingestochen haben. Der Mann starb noch am Tatort. Bei dem Prozess wird es vor allem um die Frage gehen, ob der als psychisch labil geltende Angeklagte dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht wird. Die Staatsanwaltschaft hat einen entsprechenden Antrag gestellt.