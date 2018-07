Mainz

Lkw rollt von selbst los: Lange Bergung in Mainz

17.07.2018, 05:33 Uhr | dpa

Ein führerloser Lastwagen hat in Mainz das Tor einer Spedition durchbrochen und ein geparktes Auto demoliert. Wie die Feuerwehr mitteilte, verlor der Lkw-Fahrer am Montagabend das Bewusstsein, als er mit dem Entladen seines Gefährts beschäftigt war. Der Mann sackte in sich zusammen und blieb auf dem Firmengelände liegen, während sein Lastwagen ins Rollen kam. Das tonnenschwere Fahrzeug durchbrach das Tor, überquerte eine Straße, krachte in ein geparktes Auto und blieb erst an einer Böschung hängen. Die Feuerwehr und eine Spezialfirma waren stundenlang damit beschäftigt, den Lkw zu bergen. Sanitäter brachten den Lastwagen-Fahrer ins Krankenhaus.