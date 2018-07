Mainz

Zahl der Häftlinge leicht gesunken

In rheinland-pfälzischen Gefängnissen sitzen etwas weniger Menschen ein als noch vor einem Jahr. Dennoch zeigen aktuelle Zahlen des Justizministeriums in Mainz, dass einige Anstalten nach wie vor überbelegt sind. Insgesamt waren demnach zum Stichtag 13. Juli 3098 Männer oder Frauen im geschlossenen oder offenen Vollzug. Ende Juni vergangenen Jahres waren es noch 3175 Menschen gewesen. Der Bund der Strafvollzugsbediensteten sieht noch keine Entspannung und erwartet bei Menschen in Untersuchungshaft sogar einen Trend nach oben. "Entwarnung ist auf keinen Fall", sagte der Landesvorsitzende Winfried Conrad.