Hamburg

Zerstückelte Leiche: Mörder weiter flüchtig

17.07.2018, 06:48 Uhr | dpa

Polizeibeamte in Uniform. Foto: Christian Charisius/Archiv (Quelle: dpa)

Rund ein Jahr nach dem Fund der zerstückelten Leiche einer Prostituierten in Hamburg ist der Täter weiter flüchtig. Es gebe "leider noch keine heiße Spur und keine Festnahme", sagte eine Polizeisprecherin. Der Fall sei aber nicht zu den Akten gelegt, betonte sie. Am 1. August, wenn sich das Verschwinden der 48-Jährigen jährt, plane die Polizei eine Aktion, um neue Hinweise zu erhalten.

Im August vergangenen Jahres entdeckten Spaziergänger und Polizisten zwölf Körperteile in verschiedenen Gewässern der Stadt, darunter auch einen Kopf. Alle Leichenteile gehörten laut Polizei zu der Frau aus Äquatorialguinea. Unter dem Namen "Rosa" arbeitete sie im Stadtteil St. Georg als Prostituierte.

Am 1. August wurde sie nach Polizeiangaben zum letzten Mal gesehen, in Begleitung eines etwa 50 Jahre alten Mannes auf dem Hansaplatz. Beide seien in Richtung Bremer Reihe gegangen, eine Straße, die zum Hauptbahnhof führt. Der Mann von kräftiger Statur soll blaue Oberbekleidung und eine Kopfbedeckung getragen haben. Die Ermittler gehen der Sprecherin zufolge immer noch davon aus, dass ein weißes Auto mit dem Fall im Zusammenhang steht.