Schongau

Autos brennen auf Parkplatz aus: 100 000 Euro Schaden

17.07.2018, 06:55 Uhr | dpa

Etwa 100 000 Euro Schaden sind beim Brand zweier Autos in Schongau entstanden. Die beiden Fahrzeuge fingen in der Nacht zum Dienstag Feuer und brannten vollständig aus, wie die Polizei am Morgen danach mitteilte. Beide waren nebeneinander auf einem Parkplatz in einem Wohngebiet abgestellt gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar.