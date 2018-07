Krakow am See

Im Auto ohne Führerschein unterwegs: Gegen Baum gefahren

17.07.2018, 07:24 Uhr | dpa

Ein 33-jähriger Autofahrer ist am Montagabend im Kreis Rostock gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, kam er nach einer Kurve auf einer Landstraße zwischen Krakow am See und Groß Tessin ins Schleudern. Daraufhin konnte er sein Fahrzeug nicht mehr auf der Straße halten und prallte gegen den Baum. Er war allein im Auto, besaß keinen Führerschein und wird verdächtigt, unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben. Nach dem Unfall wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto, das aus Dortmund stammte, wurde ein Totalschaden festgestellt.