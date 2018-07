Lippstadt

Autozulieferer Hella legt dank Digitalisierung deutlich zu

17.07.2018, 07:37 Uhr | dpa

Der Autozulieferer Hella hat im vergangenen Geschäftsjahr stark von neuen Trends der Branche wie dem autonomen Fahren profitiert. In den zwölf Monaten bis Ende Mai zogen sowohl der Umsatz als auch das Betriebsergebnis deutlich an. Der Umsatz stieg um rund sieben Prozent auf 7,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Lippstadt mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um knapp neun Prozent auf 581 Millionen Euro zu.

Einen konkreten Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gab Hella nicht. Vorstandschef Rolf Breidenbach sagte jedoch, dass der Wandel in der Branche für weiteres profitables Wachstum genutzt werden solle. Hella will am 10. August das vollständige Zahlenwerk bei der Bilanz-Pressekonferenz vorstellen - dabei dürfte es auch eine genauere Prognose geben.