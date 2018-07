Hessisch Oldendorf

Motorradfahrer weicht Mähdrescher aus und stürzt

17.07.2018, 07:57 Uhr | dpa

Ein 53-jähriger Motorradfahrer hat am Montag versucht, einem Mähdrescher auszuweichen, und ist dabei gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, verletzte der Mann aus Hameln sich dabei am Bein. Er wurde vom Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mähdrescher, der von einem 67-jährigen Einheimischen gefahren wurde, war plötzlich aus einer Hofeinfahrt gekommen. Durch rechtzeitiges Bremsen und eine Ausweichbewegung beim Lenken hatte der Motorradfahrer eine Kollision mit dem Fahrzeug noch verhindern können, verlor dann aber die Kontrolle über das Fahrzeug.