Dresden

Schleusung und Schwarzarbeit: Durchsuchungen im Raum Dresden

17.07.2018, 10:45 Uhr | dpa

Bundespolizei und Zoll haben zur Bekämpfung von Schleusung und Schwarzarbeit mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Dresden und Heidenau durchsucht. Ein 49 Jahre alter Mann sei am Dienstagmorgen vorläufig festgenommen worden, teilte die Bundespolizei mit. Der Pole steht im Verdacht, Moldawier zum Arbeiten nach Deutschland geholt zu haben. Er soll den Schwarzarbeitern auch geholfen haben, sich mit gefälschten rumänischen Ausweisen hier anzumelden. Bei den Durchsuchungen seien insgesamt neun Moldawier im Alter von 24 bis 43 Jahren in Gewahrsam genommen worden.