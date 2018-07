Mainz

Mainz: Transporter und Straßenbahn kollidieren

17.07.2018, 11:10 Uhr | dpa

Beim Zusammenprall mit einem Transporter ist eine Straßenbahn in Mainz entgleist. Sowohl der Fahrer der Bahn als auch der Fahrer des Lieferwagens erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wieso der Fahrer des Transporters in den Bereich des Gleisbetts geriet, war zunächst unklar und wurde noch untersucht.

Zeugen sagten aus, der Autofahrer habe noch versucht auszuweichen, dies sei aber nicht gelungen. Da die entgleiste Bahn die Straße blockierte, musste der Verkehr zunächst umgeleitet werden. Nachdem die Bahn wieder ins Gleisbett gehoben wurde, konnte die Polizei die Straße wieder frei geben.