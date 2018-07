Weinheim

Bericht: Thiem spielt für Mannheim Tennis-Bundesliga

17.07.2018, 11:11 Uhr | dpa

French-Open-Finalist Dominic Thiem wird laut einem Bericht des "Mannheimer Morgen" am Sonntag in der Tennis-Bundesliga für Grün-Weiss Mannheim antreten. Der 24 Jahre alte Österreicher nutze die Partie, um nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon Spielpraxis für das ATP-Turnier in Hamburg in der kommenden Woche zu sammeln. "Das ist einfach nur der Wahnsinn, Dominic wieder in Mannheim begrüßen zu dürfen", sagte Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell dem "Mannheimer Morgen" vor dem Spiel des Tabellenführers beim TC Weinheim 1902.

Der Weltranglisten-Neunte Thiem hatte in Wimbledon wegen Rückenproblemen in der ersten Runde aufgegeben. Bei den French Open in Paris verlor er im Juni erst im Endspiel gegen den Spanier Rafael Nadal.