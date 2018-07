Sindelfingen

Getötete Seniorin in Sindelfingen: Nachbarin in U-Haft

17.07.2018, 11:15 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod einer 81 Jahre alten Frau in Sindelfingen ist deren 66 Jahre alte Nachbarin wegen Totschlags verhaftet worden. Sie steht unter dringendem Tatverdacht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Die Verdächtige äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Die 81-Jährige war Ende Juni tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. Eine Obduktion ergab, dass sie erstochen worden war.

Die Verdächtige war den Ermittlern bereits unmittelbar nach der Tat aufgefallen, weil sie sich auffällig verhalten hatte. "Wir wollen da aber nicht ins Detail gehen", sagte ein Polizeisprecher. Erste Auswertungen der Spuren vom Tatort hatten den Verdacht gegen die Frau dann gestützt und so zum Haftbefehl geführt, hieß es.

Nach der Tat hatten Nachbarn Rettungsdienst und Feuerwehr gerufen, weil aus der Wohnung Wasser in den Hausflur drang. Da die Wohnung weitgehend unter Wasser stand, gestaltet sich die Analyse der Spuren vom Tatort schwierig. "Das ist sehr kompliziert", sagte der Sprecher. Ein Teil des gesicherten Materials wird weiterhin in einem LKA-Labor des Kriminaltechnischen Instituts untersucht - mit "höchster Priorität", wie es hieß.

Die 40-köpfige Sonderkommission "Hochhaus" ermittelt die Hintergründe der Tat. Die Seniorin lebte allein im fünften Stockwerk eines Hochhauses. In welcher persönlichen Beziehung die 66-Jährige zu ihrem Opfer stand, ist bislang nicht bekannt. Laut Polizei soll sie im selben Stockwerk wohnen. Auch eine Tatwaffe fehlt bislang.