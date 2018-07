Tessin

Hilflose Rentnerin in Bahn wohlbehalten an Sohn übergeben

17.07.2018, 11:19 Uhr | dpa

Eine orientierungslose Rentnerin ist in Rostock von Bundespolizisten wohlbehalten ihrem Sohn übergeben werden. Die 79-Jährige war am Montag der Zugbegleiterin in der Bahn von Tessin (Landkreis Rostock) nach Rostock aufgefallen, weil sie keinen Fahrschein hatte und hilflos erschien, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Bundespolizisten nahmen die Dame in Rostock in Obhut. Weil sie den Angaben zufolge weder einen Ausweis bei sich gehabt hatte noch sich verständlich machen konnte, konnte ihr Wohnort zunächst nicht herausgefunden werden. Da sie in Tessin eingestiegen war, konnte mithilfe des Polizeireviers in Sanitz der Sohn ausfindig gemacht werden, der seine Mutter in Rostock in Empfang nehmen konnte.