Halle (Saale)

Cannabispflanzen in Gartenanlage entdeckt

17.07.2018, 12:52 Uhr | dpa

Die Polizei hat in einer Gartenanlage in Halle mehrere Cannabispflanzen entdeckt. Zuvor hatte ein anonymer Hinweisgeber die Zucht gemeldet, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Mit einem Durchsuchungsbeschluss konnten die Beamten am Montag die Gartenparzelle und die Wohnung eines 39-Jährigen kontrollieren. Dabei beschlagnahmten die Einsatzkräfte etwa zehn Pflanzen, zwei Dosen mit Marihuana und Platzpatronen der Bundeswehr. Gegen den 39-Jährigen wird wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz ermittelt.