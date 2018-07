Senftenberg

Schwangere in Bauch getreten: 19-Jähriger vor Gericht

17.07.2018, 12:56 Uhr | dpa

Weil er einer Schwangeren gegen den Bauch getreten haben soll, steht ein 19-Jähriger in Südbrandenburg vor Gericht. Der Beschuldigte berief sich am Dienstag zum Prozessauftakt vor dem Amtsgericht Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) auf Erinnerungslücken. Zu der attackierten Frau, die Nebenklägerin ist, sagte er: "Ich möchte mich von ganzem Herzen entschuldigen." Das Baby kam ihren Angaben zufolge unversehrt auf die Welt. Bei der Attacke sei sie im siebten Monat schwanger gewesen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann gefährliche Körperverletzung vor. Er soll im August 2017 an einem Spielplatz in Großräschen eine Gruppe von Frauen und Kindern beleidigt, bedroht und teilweise attackiert zu haben, darunter auch einen Fünfjährigen. Er soll betrunken gewesen sein und unter anderem gesagt haben: "Scheiß Ausländer". Bei den Opfern handelt es sich um Türkinnen, der damals Fünfjährige hat einen türkischen Migrationshintergrund. Der deutsche Angeklagte sagte: "Ich habe gegen niemanden was."