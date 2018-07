Berlin

Brand in Direktionsgebäude der Berliner Feuerwehr

17.07.2018, 13:03 Uhr | dpa

Diesmal hatte es die Berliner Feuerwehr nicht weit zum Einsatzort: Gegen Mittag kam es am Dienstag zu einem Brand in einem elektrischen Betriebsraum eines Feuerwehr-Direktionsgebäudes in Charlottenburg, wie ein Sprecher mitteilte. Die Einsatzkräfte seien "sehr schnell vor Ort" gewesen, sagte er. Verletzt wurde niemand, das Gebäude im Nikolaus-Groß-Weg sei geräumt worden. Die Brandursache war zunächst unklar.