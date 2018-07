Hamburg

St. Pauli-Profi Diamantakos zum Check in Griechenland

17.07.2018, 13:07 Uhr | dpa

Der angeschlagene Fußball-Profi Dimitrios Diamantakos hat das Trainingslager des FC St. Pauli in Maria Alm vorzeitig verlassen. Grund ist nach Mitteilung des hanseatischen Zweitligisten eine hartnäckige Oberschenkelverletzung, die der 25 Jahre alte Stürmer von einem Arzt seines Vertrauens noch einmal in seiner griechischen Heimat untersuchen und behandeln lassen will. Diamantakos wird, wie der Kiezclub am Dienstag bestätigte, am Sonntag wieder zu der dann nach Hamburg zurückgekehrten Mannschaft stoßen.