Weimar

Sternekoch Fabbri verlässt Weimarer Hotel "Elephant"

17.07.2018, 13:09 Uhr | dpa

Das Fünf-Sterne-Hotel "Elephant" in Weimar verliert seinen Spitzenkoch Marcello Fabbri. Die Geschäftsleitung und der langjährige Küchenchef des Sternerestaurants "Anna Amalia" hätten sich einvernehmlich getrennt, teilte das Fünf-Sterne-Hotel am Dienstag mit. Fabbri hat seit 25 Jahren in dem traditionsreichen Hotel gearbeitet. In dieser Zeit stieg das "Anna Amalia" zu einem von aktuell zwei Gourmetrestaurants in Thüringen auf, das vom Hotel- und Restaurantführer "Guide Michelin" mit einem Stern ausgezeichnet wurde. Fabbri ist auch im Restaurantführer "Gault&Millau" gelistet.

Das Hotel arbeite an einem neuen gastronomischen Konzept und hätte es nach eigenem Bekunden gern gesehen, wenn Fabbri dafür zur Verfügung gestanden hätte. "Wir bedauern diese Entscheidung sehr, respektieren sie aber natürlich", sagte Hoteldirektor Andreas Johannes Kartschoke laut Mitteilung. Fabbri war nach Stationen unter anderem in Ravenna, Mailand, München, Südtirol und Sardinien 1993 nach Weimar gekommen. Seit 2003 war das "Anna Amalia" ständig im "Guide Michelin" aufgeführt. Ob Fabbri trotz des Weggangs aus dem Weimarer Hotel Thüringen erhalten bleibt, war zunächst unklar.