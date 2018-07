Erfurt

290 000 Euro für Gestaltung des demografischen Wandels

17.07.2018, 16:04 Uhr | dpa

Mit 290 000 Euro fördert das Thüringer Infrastrukturministerium in diesem Jahr 17 Initiativen, die sich den Folgen des demografischen Wandels widmen. "Es ist an der Zeit, dass dem Wissen um die demografischen Veränderungen in Thüringen und den damit zusammenhängenden Erkenntnissen Taten folgen", erklärte Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke). Unter den Trägern der in diesem Jahr geförderten Projekte sind unter anderem die Kulturbaustelle Suhl, der Verein Wohnstrategen in Weimar, die Handwerkskammer Erfurt und die Natur- und Kunstwerkstatt Thamsbrück (Unstrut-Hainich-Kreis).

Die ausgewählten Initiativen bieten laut Ministerium Konzepte, die Modellcharakter haben. Gerade für die ländlich geprägten Regionen sei die aktive Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels keine leichte Aufgabe, betonte Keller. Sie bedürfe deshalb einer aktiven Unterstützung.