Zell am Ziller

Werder will mit Baumann verlängern: Bode zuversichtlich

17.07.2018, 16:07 Uhr | dpa

Werder Bremens Aufsichtsratsvorsitzender Marco Bode hat sich optimistisch über eine Vertragsverlängerung mit Geschäftsführer Frank Baumann geäußert. "Wir haben Gespräche aufgenommen mit dem Ziel, den Vertrag von Frank Baumann zu verlängern", sagte der frühere Fußball-Nationalspieler am Dienstag dem Internetportal "MeinWerder". "Ich bin da sehr zuversichtlich, dass das klappt." Der Vertrag des Bremer Sportchefs läuft noch bis zum 30. Juni 2019. Eine Verlängerung gilt als wahrscheinlich.

Baumann ist seit Sommer 2016 Geschäftsführer Sport bei den Hanseaten. Gemeinsam mit Klaus Filbry und Hubertus Hess-Grunewald bildet der Werder-Ehrenspielführer die Geschäftsführung. Eine Einigung während des Trainingslagers im österreichischen Zillertal wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. "Wir haben da keinen Zeitdruck", sagte Baumann dem Portal "deichstube.de" am Dienstag. "Wir gehen das in Ruhe an."